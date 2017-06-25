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Bayramlaşırken dilini arı sokan adam hayatını kaybetti

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde dilini arı sokan kişi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Osmansin Mahallesi'nde bayramlaşmak için ailesinin yanına gelen Hasan Gürağaç'ı (30) dilinden arı soktu.

Dilinin şişmesi sonucu fenalaşan Gürağaç için yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Gürağaç'ın öldüğünü belirledi. Ölen kişinin cesedi Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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