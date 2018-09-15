Baz istasyonlu saadet zinciri

Kocaeli Kartepe’de elindeki sahte belgelerle kendisini baz istasyonu firması olarak tanıtan S.A. ve Ö.Y, kandırdığı vatandaşlardan yaklaşık 150 bin TL para toplayarak kayıplara karıştı. Bir arkadaşının iş yerinin çatısına kurduracağı baz istasyonu karşılığında S.A. ve Ö.Y.’den 1.5 milyon TL para alacağını duyan bir çocuk annesi Nilüfer Bozbağ ve eşi Arda Bozbağ’a anlattı. Daha sonra eşi ile birlikte S.A’ya ulaşan Bozbağ çifti, şahıstan satın alacakları arsalara kurulacak baz istasyonları karşılığında yaklaşık 15 milyon TL para alacaklarını öğrendiler. Şahıs tarafından önerilen 2 arsayı yaklaşık 20 bin TL karşılığında satın alan Bozbağ çifti, durumu arkadaşlarına anlattı. Bozbağ çiftinin arkadaşları da duruma dahil olmak isteyerek çeşitli bölgelerden arsa satın alıp S.A’ya arsalarına baz istasyonu kurmak istediklerini söylediler.

5 AY OYALADILAR

S.A, daha sonra aralarında öğretmen, polis, devlet memuru, iş adamının da bulunduğu 18 kişiden yaklaşık 150 bin TL para istedi. Banka hesabı üzerinden istenilen parayı şahısa yollayan vatandaşlar, vaat edilen paraları hemen almayı beklerken şahıs tarafından yaklaşık 5 ay boyunca oyalandılar. Durumdan şüphelenen vatandaşlar, şahısların kendilerine gönderdiği Bilişim-Teknoloji ve İletişim Kurumu imzalı evraklarla birlikte Bilişim-Teknoloji ve İletişim Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne gittiler. Bölge müdürlüğünde e-imzalı evrakların sahte olduğunu öğrenen vatandaşlar, suç duyurusunda bulundu. Bankadan kredi çekerek şahıslara 26 bin TL ödeyen Bozbağ çifti, çok pişman olduklarını söyleyerek bir an önce şahısların yakalanmasını istiyorlar.