BBP lideri ve AK Parti Milletvekili Mustafa Destici'nin abisi kaza geçirdi

Kaza, Eskişehir Ertaş Caddesi üzerinde yaşandı. Mustafa Destici'nin ağabeyi Halil Vural Destici idaresindeki otomobil, park halindeyken harekete geçen araçla çarpıştı. Bunun üzerine taklalar atan emekli polis memuru Halil Vural Destici'nin aracı ters dönerek durabildi.

Olay yerinde vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan ağabey Destici, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ağabey Destici'nin ciddi oranda kan kaybı yaşadığı öğrenilirken, Mustafa Destici tarafından yapılan açıklamada hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, "Bugün saat 16.00 civarında Ertaş Caddesi'nde ağabeyim Halil Vural Destici büyük bir kaza geçirdi. Kazanın oluş şeklini daha sonra öğrendiğimizde, kendisi seyir halindeyken, park halindeki bir aracın aniden yola çıkıp kendisine çarpması sonucu kullandığı araba takla atıyor ve ters dönüyor. Daha sonra kendisine geliyor ve vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarılıyor ve buraya getiriliyor. Allah'a şükür büyük bir kazayı atlatmış. Tabi biz ilk duyduğumuzda çok daha fazla endişe edip korkmuştuk. Allah'a hamd olsun, şu anda durumu gayet iyi. Yapılan kontroller bir tehlike arz etmiyor. Bazı ağrıları var, yaraları var ve ciddi miktarda kan kaybı da olmuş. Onun için bir kaç gün hastanede kalacak. Bu şekilde sürdüğü takdirde inşallah sağlıklı bir şekilde biz hastaneden taburcu olacağına inanıyoruz. Allah'a hamd olsun onu ailesine, çocuklarına, eşine, bize, annemize, babamıza bağışladı" dedi.