Belçika peçeli Danimarkalı kadını ülkeye almadı

Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, sosyal medyada yaptığı açıklamayla olayı duyurdu.

Francken açıklamasında, "Tunus'tan gelen bir Danimarka vatandaşı peçesini çıkarmayı reddetti. Polis kimliğini tespit edemediği için geri gönderildi." dedi.

Belçikalı Bakan, konuyla ilgili Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı Inger Stojberg'i de bilgilendirdiğini ifade etti.

Belçika'da 2015 yılında Suudi Arabistanlı bir turist kadın peçeli olduğu için Brüksel şehir merkezinde gözaltına alınmıştı. Kadın, Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin devreye girmesinin ardından serbest bırakılırken, gözaltına alınma işleminin "yüz tanımlama yoluyla kimlik doğrulaması" için yapıldığı belirtilmişti.

Belçika, 23 Temmuz 2011'de peçe kullanımını yasaklamıştı. Kanuna göre, kamuya açık alanlarda yüzü kısmen ya da tamamen kapatarak tanınmayı imkansız hale getiren kıyafetler giyenlere 7 güne kadar hapis ve para cezası veriliyor.