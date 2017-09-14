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Düzce'de orman yangını

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.

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Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çamlısu köyünün Elmalık ve Çat mevkilerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
 
Haber verilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ile Düzce ve Yığılca belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.
 
Yaklaşık bir hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.
 
İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı.

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