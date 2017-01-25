Baþbakan Yýldýrým 'Güçlü Türkiye için evet' dedi

Baþbakan Binali Yýldýrým, parti genel merkezinde AK Parti Genel Merkez Kadýn Kollarý Baþkaný Lütfiye Selva Çam ve kadýn kollarý üyeleriyle bir araya geldi.

Baþbakan Yýldýrým, anayasa deðiþikliðine iliþkin nisan ayýnda yapýlmasý planlanan referandum için sosyal medyada baþlatýlan, "Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyasýna katýldý.

AK Parti Genel Merkez Kadýn Kollarý üyeleriyle "Güçlü bir Türkiye için biz de varýz." diyen Yýldýrým, kampanyaya destek verdi.

Yýldýrým'a, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýlarý Mustafa Ataþ ve Vedat Demiröz de eþlik etti.

Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Berat Albayrak, Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç ve AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Fatih Þahin de kampanyaya destek olan isimler arasýnda yer aldý.