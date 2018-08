Bakan Berat Albayrak kimdir son dakika dolar fiyatları açıklaması Bakan Berat Albayrak nereli kaç yaşında (24 HABER CANLI İZLE)

Berat Albayrak son dakika açıklaması ve canlı yayın izleme linki haberimizde! Berat Albayrak kimdir son dakika dolar açıklaması nedir? Berat Albayrak kaç yaşında nereli? Dolar fiyatlarındaki yükselişe Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak nasıl bir açıklamayaptı? Yeni ekonomi modeli nasıl olacak? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Berat Albayrak yeni ekonomi modeli ile ilgili açıklama yaptı. Dolar fiyatları, uluslararası piyasalarda 5.7466 TL seviyesini görürken, şu dakikalarda 6.2203 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro ise 7.0508 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıklayacağı 'yeni ekonomi modeli' takip edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; Yeni Ekonomi Yaklaşımı, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlediği toplantıda açıkladı. 24 Haziran seçimleri bizim için çok önemliydi. Yeni bir sistem değişikliği sonrası yeni bir Türkiye'nin güçlü adımlarla ilerlemesi için yeni bir süreç başladı. Esas konu bugünkü bu çerçevede baktığımızda Türkiye orta gelir grubundan üst gelir grubuna çıkması için nasıl bir yol çizmesi konusunda bir çok toplantılar yaptık. Açıklama ile ilgili detayları haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden takip edebilirsiniz. Berat Albayrak’ın hayatına dair birçok ayrıntı vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanı görevine atanan Berat Albayrak ile ilgili merak edilen tüm detayları ve yeni gelişmeleri star.com.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz.



YENİ EKONOMİ MODELİ NASIL OLACAK?



Bakan Albayrak 'Yeni ekonomi modeli ile ilgili yaklaşımı' açıklıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istişare toplantıları çerçevesinde kurgulanan 'Yeni Ekonomi Yaklaşımı'na ilişkin detayları açıklıyor. Toplantıda iş dünyasının önde gelen isimleri de yer alıyor.



Bakan Albayrak, "Yeni yapı katılımcı olacak, stratejik akılla gerçekleştirilecek. Para politikalarının tam bağımsızlığının sağlanması diğer bir prensibimiz. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı çok önemli" dedi.







Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Yaklaşımı, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlediği toplantıda açıklıyor. Bakan Albayrak'ın yaptığı açıklamada öne çıkanlar:



24 Haziran seçimleri bizim için çok önemliydi. Yeni bir sistem değişikliği sonrası yeni bir Türkiye'nin güçlü adımlarla ilerlemesi için yeni bir süreç başladı. Esas konu bugünkü bu çerçevede baktığımızda Türkiye orta gelir grubundan üst gelir grubuna çıkması için nasıl bir yol çizmesi konusunda bir çok toplantılar yaptık. Bugün genel yol haritasının çerçevesinin çizeceğimiz bir toplantı olacak.



Nasıl bir vizyonla hareket edeceğimizi paylaşacağımız bir toplantı olacak. Hakikatten Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerek maliye gerek para politikalarının tek bir şapkada birleşmesiyle, ahlaklı bir yönetim kategorisi çok güçlü olacak. Danışmanlarla çok daha etkin bir bakanlık olacak. Hızlı politikalarla hedefe ulaşacağız.



HER BİR DETAYI İNCE İNCE İŞLEYECEĞİZ



Bu noktada baktığımızda ilk günden beri attığımız adımlarla ve ekonomik vizyonlarla ekonominin tüm alanındaki paydaşlarla, sizlerle istişare ederek yola koyulacağız. Bu süreçte hakikatten ulusal ve uluslar arası tüm paydaşların içinde olduğu geniş yelpazede her bir detayı ince ince işleyeceğiz.



DEĞİŞİMİ HEDEFLEYEN...



Eylül ayında açıklayacağımız OVP, ki ismine yeni bir isim arıyoruz. Yeni ismiyle detayları ortaya çıkacak. Yeni ekonomik yaklaşımın önemli adımlarından biri kararlı bir yaklaşım olması. Yeni model olarak bu bakanlık koordinasyonluğunda yeni önemli adım atacağız. Değişimi hedefleyen... Yani Türkiye bir üst lige çıkmak zorundaysa bazı şeyleri değiştirmesi lazım. Peki bunun yanında ne olması lazım. Güçlü bir refleks ve stratejik altyapıya sahip olması lazım. Her gün yeni dinamiklerin şekillendiği bir süreçten bahsediyoruz.



SAVRULMADAN YOLUNA DEVAM EDECEK



Bir taraftan ABD bir taraftan Çin sabahtan akşama yeni kararlar açıklıyorlar. Bir diğer adım güçlü temelleri olacak. Berat Albayrak bugün olsa da olmasa da dizaynettiğimiz sistemin sürdürülebilir olacak. Birçok ülkenin yaşadığı sistemsel problemlerin başında sürdürülebilirlik sorunu geliyor. Sürdürülebilir olacak. Sonda tekrar altını çizeceğim, katılımcı olacak.



Hedefe ilerlerken 81 milyon katılımcı olacak. Eğitim, sektörel gelir düzeyi ne olursa olsun. Stratejik bir akılla yaklaşmaktan geçecek. Bunları ortaya koyarken prensiplerimiz olması gerekiyor. Mevcut tablo makro göstergeler dikkate alındığında makul bir süreç değil. Hele de küresel bölgesel siyasi sebepler süreçler göstergeler noktasında farklı etkilere sebebiyet verecek etkiler görüyoruz. Güçlü prensipler üzerinden oturtulmuş bir sistem üzerinden ilerlediğimizde savrulmadan yoluna devam edecek. Küresel gelişmeler ne olursa olsun ekonomimizi güçlü temeller üzerine işleyecek sistem olacak.



TÜRK LİRAMIZIN GÜVENİNİ ARTIRACAĞIZ



Tüm piyasa paydaşlarıyla reel ekonomi, finansal ekonomi tüm paydaşlarla daha etkili iletişimi ortaya koymanız lazım. Kalıcı ve güçlü bir yapı noktasında bunlar olmazsa olmaz.



Değişime ayak uydurmak olmazsa olmaz olacak. Değişimden neyi kastediyoruz. Bu noktada baktığımızda piyasa ile güvenin sağlanmasından sonra diğer noktaya geçiyoruz. Gerçekçi politikaların seçilmesi öncelikli olacak. Olması gereken politikalar üzerinde bu sürecin temelinden bahsedeceğiz. Sizin bu iletişim ve uzlaşmacı politikaların seçilmesi ile ilgili adımları attığınızda spekülasyonların ekonomimize etkisini göreceğiz. Çok daha etkin bir süreç ortaya koyacağız. Türk Liramızın güveninin artırılması. Etkileri güçlü ve etkin bir şekilde yöneteceğiz.



MB’NİN BAĞIMSIZLIĞI KRİTİK ESASLARDAN BİRİ



Gelişmekte olan piyasalar üzerinde etkin bir süreç ortaya koyduk. Üçüncüsü para politikalarının tam bağımsızlığını sağlamak. Tam bağımsızlığı konusu bundan sonra devam etmesi gereken bir konu. Tüm bu çerçeveye baktığımızda Merkez Bankasının bağımsızlığı çok kritik esaslardan bir tanesi.



Özellikle bankacılık kesimi başta olmak üzere finansal sektörünün güçlü mali bünyeleriyle devam etmesi noktasında finansal çalışmaların devam etmesi önemli. Bankacılık sektörü en temel sektörlerden bir tanesi olmaya devam edecek.



15 senede ciddi bir bütçe performansı ortaya koyan 16. yılında daha somut bir mali plan dairesinde çok daha güçlü bir disipline kavuşacak. Büyüyen ekonominin üreten ekonomi olmasıyla bu süreci devam ettirecek. Sıkı para ve mali politikalardan bahsediyoruz. Bu resim içerisinde sıkı para ve mali politika sürecini ortaya koyacağız. Bunlar koordineli olmadığında neler yaşandığını gördük.



İŞ DÜNYASI TOPLANTIDA



Yeni Ekonomi Yaklaşımı toplantısına aralarında Sabancı Holding YKB Güler Sabancı, Akbank YKB Suzan Sabancı, Shell Türkiye CEO'su Ahmet Erdem, Yapı Kredi Bankası YKB Gökhan Erün, Akbank genel Müdürü Hakan Binbaşgil, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, üst düzey yöneticileri, Anadolu Grubu YKB Tuncay Özilhan, Borsa Başkanı Himmet Karadağ, Doğuş Holding YKB Ferit Şahenk, Vakıfbank GM, Acıbadem Grubu YKB Mehmet Ali Aydınlar, Doğan Holding YK Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, ISO Başkanı Erdal Bahçıvan, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Çalık Holding YKB Ahmet Çalık, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türk Telekom CEO'su Paul Doany, Akfen Holding YK Üyesi Pelin Akın,, TİMşkanı İsmail Gülle'nin de aralarında bulunduğu kalabalık bir işadamı Grubu katıldı.







Dolar 6 TL'yi geçti



DOLARIN küresel piyasalarda güçlenmesi, ABD ve Türkiye ilişkilerindeki gerilim ve Fitch'in Türkiye açıklamalarıyla piyasalarda hareketlilik sürüyor. Dolar kuru Türkiye piyasaları kapalıyken uluslararası piyasalarda 5.7466 TL'yi görürken, saat 09.14 itibarıyla 6.11 TL'de hareket ediyor.



Analistler, dolardaki yükselişin devamında 5.8680 TL ve 6.0260 TL seviyesinin direnç olarak izlenebileceğini belirtiyor. Geri çekilmelerde ise 5.6050 TL ve 5.4230 TL destek oluşturabilir.



Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksinde ise yükseliş sürüyor. Dolar endeksi şu dakikalarda 0.40 yükselişle 95.86 seviyesinde...



Piyasalarda bugün yurt içinde cari denge verisi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, ABD'de TÜFE rakamı takip edilecek.



BERAT ALBAYRAK KİMDİR?



Berat Albayrak 1 Ocak 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babasının adı Sadık'tır ve aslen Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinin Yenice köyündendir. Lise eğitimini Özel Fatih Koleji'nde yapmıştır. Ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamlayan Albayrak, New York'ta Pace Üniversitesi'nde finans üzerine MBA (Master of Business Administration; İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) yapmıştır.







Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakananı oldu



1996 yılında meslek hayatına başlayan Albayrak, 1999 yılında profesyonel olarak iş hayatına başlamış ve Çalık Grubu'nun yurtiçi ve yurtdışı şirketlerinde çeşitli görevler üstlenmiştir. 2002 yılında çalıştığı Çalık Holding'in ABD ofisinde Finans Direktörlüğü ile görevlendirildi. Bu esnada New York Pace University, Lubin School of Business'te İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı yaptı. 2006 yılında ABD'den Türkiye'ye dönen Albayrak, holdingin Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 2007 yılında Çalık Holding'e Genel Müdür olarak atanmıştır. Albayrak, aynı zamanda grupiçi firmalarda da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Finans ve Bankacılık bilim dalında doktorasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının finansmanı üzerine tez hazırlayarak tamamladı. 2013 yılının sonunda özel sektörden ayrılarak Sabah Gazetesi’nde köşe yazarı olarak görev alan Albayrak, Marmara Üniversitesinde de Bankacılık ve Finansman alanında ders vermekte, birçok sivil toplum kuruluşunda çeşitli görevler üstlenmektedir