Bestler-Dereler’de 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Şırnak’ın Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 29’a yükseldi.
- İHA
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda devam eden operasyonda bugün 3 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede son üç gündür devam eden operasyonlarda toplam 29 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.
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