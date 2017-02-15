Beykoz'da kuyuya düşen yavru köpek 10 gün sonra kurtarıldı

Beykoz'da kuyuya düşen yavru köpekten iyi haber geldi... Beykoz'un Dereseki Köyü'nde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı. Yaklaşık 30 santimetre çapında 70 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeği kurtarmak için 10 gündür ekipler uğraşıyordu. Köpeğe "Kuyu" ismi verildi.

AFAD ve itfaiyenin yanı sıra dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın talimatıyla Zonguldak'tan olay yerine gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TKK) bağlı ekip de çalışmalara katıldı.

Yeni bir yöntem deneyen ekipler, su boruları birleştirilerek içinden geçirilen çelik halatla birlikte yavru köpeği kuyudan sabah saat 05.45 sıralarında kurtardı. Kurtarma anında orada bulunan hayvanseverler büyük sevinç yaşadı.

ÖMÜR GEDİK: BUNDAN DAHA BÜYÜK MUTLULUK OLAMAZ

Hürriyet Gazetesi yazarı HaÇiko Derneği kurucu başkanı Ömür Gedik, ''Sabaha kadar bu anı bekledik. Günlerdir kameradan gördüğümüz 'Kuyu' sabaha karşı 05.50'de yanımızdaydı. Bundan daha büyük mutluluk olamaz. Günler süren uykusuzluğumuza değdi. Burada emeği geçen, evlerinde dualarını esirgemeyen herkese teşekkürler'' dedi.

10 GÜNDÜR ÇIKARILMASI İÇİN UĞRAŞILIYORDU

Beykoz'da 70 metre derinliğinde ve 30 santimetre çapındaki su kuyusuna düşen ve vatandaşların ihbarı sonucu fark edilen kangal cinsi köpek için 10 gündür İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, belediye ekipleri ve hayvan hakları savunucularının katılımıyla kurtarma çalışması yürütülüyordu.