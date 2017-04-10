Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Beylikdüzü'nde kadın cinayeti

İstanbul'da emlakçılık yapan 55 yaşındaki Ayşe Melek Öztürk, Beylikdüzü'nde evinden çıkarken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Öztürk'ün kızları, annelerinin eski sevgilisi İ.B. tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Polis şüpheli İ.B.'yi arıyor.

Haberin
videosu
  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, dün 09.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı emlak ofisine gitmek üzere evinden çıkan Ayşe Melek Öztürk, apartman girişinde silahlı saldırıya uğradı. Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 
 
"KURTULMAYA ÇALIŞIYORDU"
 
Annesinin hastanede kendisine müdahale eden doktorlara kendisini vuranın kişinin eski sevgilisi İ.B., olduğunu aktardığını söyleyen Öznur Işık, "Annem 5 yıl önce bu kişiyle birlikte yaşamaya karar vermişti. 2 yıldır da bu adamdan uzaklaşmaya, kurtulmaya çalışıyordu. Daha önce aralarında çıkan tartışmalarda annemden özür dileyip tekrar yapmayacağını söylüyordu. 6 ay annem önce buraya taşındı. Annemin burada olduğunu öğrenmiş. Bu kişi, 2 ay önce annemin çalıştığı emlak ofisine de silahlı saldırıda bulunmuştu. Polise şikayet ettik. Ancak savcı onu serbest bıraktı" diye konuştu.  
 
GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
 
Ayşe Melek Öztürk için bugün Kavaklı Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öztürk'ün cenazesi burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kavaklı Mezarlığı'na defnedildi. 
 
POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR
 
Polis, cinayet şüphelisi olarak eski sevgili İ.B.'yi arıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bu görüntüler ABD'den... Sosyal medyada öfke yağdı

Bu görüntüler ABD'den... Sosyal medyada öfke yağdı

23 eyaleti dolaşan iki katlı tren

23 eyaleti dolaşan iki katlı tren

Satın aldığı tanktan servet çıktı!

Satın aldığı tanktan servet çıktı!

Yan komşunun evine girdiğinde gördükleri şoke etti!

Yan komşunun evine girdiğinde gördükleri şoke etti!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA