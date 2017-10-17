Baykal, beynindeki ödem nedeniyle ameliyata alındı Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr İbiş: 'Eski CHP Genel Başkanı Baykal'a yapılan beyin tomografisinde ödem ve kanama artışı izlenmesi ve fizik muayenesinde bununla uyumlu bulgular üzerine doktorları tarafından ameliyat kararı verilmiş olup, şu anda ameliyatı devam etmektedir'