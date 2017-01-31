Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Beyoğlu'nda 3 katlı binada çökme

Beyoğlu'nda boş bir binada çökme meydana geldi. Çökme sonucu iki kişi hafif yaralandı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beyoğlu Dolapdere Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde boş olduğu öğrenilen bir binada çökme meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina çöktüğü sırada cadde üzerinden geçmekte olan iki kişi hafif yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Bazı vatandaşlar ise duvarların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Namaz kılanlara Amerikalılar bakın ne yaptı

Namaz kılanlara Amerikalılar bakın ne yaptı

İşte referandumda 'Evet' diyecek ünlü isimler

İşte referandumda 'Evet' diyecek ünlü isimler

Milyonda birdi iki oldu

Milyonda birdi iki oldu

Renk körleri dünyayı nasıl görüyor?

Renk körleri dünyayı nasıl görüyor?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA