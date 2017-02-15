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Beyoğlu’nda atölyede patlama

Beyoğlu’nda bir atölyede henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama mahallede kısa süreli paniğe neden olurken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

  • İHA
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Olay, Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Saksağan Sokak üzerinde bulunan bir atölyede saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir atölyede henüz belirlenemeyen bir sebepten patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle atölyenin camları etrafa saçıldı. Patlamanın sesi Taksim, Şişli ve çevresinden duyuldu. Mahalle sakinleri patlama sesiyle paniğe kapılarak durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

 

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