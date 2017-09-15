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Beyoğlu'nda kiliseyi soyan hırsızlar yakalandı

Beyoğlu'nda bulunan bir kiliseden bazı tarihi eserleri çalan şüpheliler gözaltına alındı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hacımimi Mahallesi Kemeraltı Caddesi Eski Parmakkapı Sokak'ta atıl halde bulunan Latin Katolik Kilisesi'nden, 1861 yılında yapılan tarihi tablo ile haç, Meryem Ana heykeli, kase ve çok sayıda kitap çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlıların Zeytinburnu'nda saklandığını belirleyen ekipler, 3 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, kiliseden çalınanların dışında çok sayıda tarihi eser bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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