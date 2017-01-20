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Beyoğlu’nda metruk bina çöktü

Beyoğlu’nda metruk halinde bulunan 4 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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Beyoğlu, Bülbül Mahallesi, Karaca Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Akşam saat 18.00 sıralarında Karaca Sokak üzerinde yıkılmak için boşaltılmış olan 4 katlı metruk bina çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken bina nedeniyle sokak üzerindeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çöken binanın boş olması nedeniyle olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Metruk binanın çökmesinin ardından vatandaşlar durumu itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri çöken binanın etrafına güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Olay yerindeki güvenliğin sağlanması amacıyla polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Metruk binanın yıkılması için çalışmalar yapıldığını belirten mahalle sakini,’’ İnşaat halindeydi. Belediye yıkmak için karar almıştı. Mütaeahit gelerek kazı çalışmalarına başladı. Bina birden bire çöktü. Allahtan içeride ve çevresinde kimse yoktu’’ iadelerini kullandı. 

 

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