Beyoğlu'nda tekstil atölyesinde yangın

Beyoğlu Okmeydanı'nda 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangın havadan görüntülendi.

Beyoğlu'nda bulunan 4 katlı binanın çatı katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı. Bir anda çatıyı saran alevler mahalle sakinlerine zor anlar yaşatırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdaki yangını havadan görüntülendi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.