Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Beyoğlu'nda tekstil atölyesinde yangın

Beyoğlu Okmeydanı'nda 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Bir anda çatıyı saran alevler, mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdaki yangın sürüyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beyoğlu Okmeydanı'nda 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangın havadan görüntülendi.  
 
Beyoğlu'nda bulunan 4 katlı binanın çatı katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı. Bir anda çatıyı saran alevler mahalle sakinlerine zor anlar yaşatırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdaki yangını havadan görüntülendi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hurda Otomobiller Yarıştı

Hurda Otomobiller Yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA