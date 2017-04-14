Beytüşşebap kırsalında tuzaklanmış patlayıcı bulundu

Beytüşşebap İlçesi kırsalında bulunan el yapımı patlayıcı ile ilgili olarak Şırnak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Beytüşşebap ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce yapılan operasyonda Bolağaç köyü bölgesinde PKK/KCK terör örgütü tarafından gizlenmiş; kablo ve ateşleme sistemi kurulu, 25 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı ele geçirilmiş ve kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.