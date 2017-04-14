Beytüşşebap kırsalında tuzaklanmış patlayıcı bulundu
Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi kırsalında bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, PKK/KCK terör örgütü tarafından tuzaklanan, kablo ve ateşleme sistemi kurulu 25 kiloluk el yapımı patlayıcı buldu.
- DHA
Beytüşşebap İlçesi kırsalında bulunan el yapımı patlayıcı ile ilgili olarak Şırnak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Beytüşşebap ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce yapılan operasyonda Bolağaç köyü bölgesinde PKK/KCK terör örgütü tarafından gizlenmiş; kablo ve ateşleme sistemi kurulu, 25 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı ele geçirilmiş ve kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.
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