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Beytüşşebap kırsalında tuzaklanmış patlayıcı bulundu

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi kırsalında bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, PKK/KCK terör örgütü tarafından tuzaklanan, kablo ve ateşleme sistemi kurulu 25 kiloluk el yapımı patlayıcı buldu.

  • DHA
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Beytüşşebap İlçesi kırsalında bulunan el yapımı patlayıcı ile ilgili olarak Şırnak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Beytüşşebap ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce yapılan operasyonda Bolağaç köyü bölgesinde PKK/KCK terör örgütü tarafından gizlenmiş; kablo ve ateşleme sistemi kurulu, 25 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı ele geçirilmiş ve kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.
 

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