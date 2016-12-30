Biga'da eğitime kar engeli

Biga'da dün ve bugün etkili olan kar yağışı nedeniyle, şehir beyaz örtüyle kaplandı. İlçede süren kar yağışının yarattığı olumsuzların önüne geçmek için belediye ve karayolu ekipleri yollarda çalışma yapıyor. Etkili kar yağışı nedeniyle, ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.