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Bilal Erdoğan, miting yolunda yaralanan kazazedeleri hastanede ziyaret etti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine giderken kaza yapan midibüste yaralananları hastanede ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Adana'nın Seyhan ilçesindeki toplu açılış törenine gitmek için Kozan ilçesinden yola çıkan midibüs, aşırı yağış nedeniyle İmamoğlu ilçesinde kaza yaptı. Midibüsün içerisinde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.
 
Referandum çalışmaları kapsamında kente gelen TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında, beraberinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı eşliğinde Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 3 yaralıyı ziyaret etti. Erdoğan, basın mensuplarına açıklama yapmadı.
 
 

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