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Bilecik'te 3,7 şiddetinde deprem meydana geldi

Bilecik'te 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bilecik'te saat 06.23'de 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Merkez ve ilçe yetkililerinden alınan bilgiye göre, depremde herhangi bir maddi yada yaralamalı olay yaşanmadı.

Öte yandan bazı ailelerin, çocuklarıyla birlikte sokakta battaniyelere sarılmış halde, bekledikleri görüldü.

 

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