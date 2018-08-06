Bilimi Müfredata Entegre Etmeliyiz

- YGA, çocuklara bilimi sevdirmek ve bilimsel bakış açısı kazandırmak için dünya çapında projeler yapıyor.

Prof. Aziz Sancar, Prof. Mehmet Toner, Prof. Doğan Cüceloğlu gibi değerli bilim insanlarının danışmanlığında 5 yıldır 20 bin öğrenci ile pilot çalışmalar yürütüyoruz.

Ekibinden Melike Aydın’la birlikte YGA’nın geliştirdiği “TWIN Bilim Setleri”ni Bakan’a anlattıklarını vurguladı:

- Sayın Bakan bize, “Bilimi destekleyecek her türlü ürünü yaygınlaştırmalı, hatta müfredata entegre etmeliyiz” mesajı verdi.

Sonra şu noktanın altını çizdi:

- YGA, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında gerçekleşecek“Bilim Seferberliği” ile 2020’ye kadar 2 milyon öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Anadolu’ya bilim seferberliğini hedefleyen programın temelini oluşturan “TWIN Bilim Setleri”ni oluştururken Einstein’ın şu sözünü temel aldıklarını kaydetti:

- Bilgiyi deney ile birleştirin. Denemeyen insan, bilmeyen insandır. Bilimin asıl kaynağı deneydir.

“TWIN Bilim Seti”ni açtı:

- Kolayca birleştirilebilen elektronik bloklar ile karmaşık görünen teknolojik cihazların çalışma mantığını anlatır. Çocuklar son teknolojiye sahip otonom araba ve robot teknolojileri, TWIN modülleri ve sensörleri ile kendileri üretip, nasıl çalıştığını kolayca anlayabilir. Bu sayede küçük yaşta inovasyon odaklı düşünme kabiliyetleri gelişir.

Bugüne kadar 45 ilde 150 okula 2 bin 500 TWIN Seti bağışlandığını aktarıp, bazı bağışçı kişi ve kurumları sıraladı:

- Ali Koç, Erol Bilecik, Hüsnü Özyeğin, Sani Şener, Ahmet Bozer, Erdem Yılmaztürk, Yapı Kredi, TAV, TÜSİAD, TİM, Eczacıbaşı. 2019 sonuna kadar yine bağışçıların desteği ile 81 ilde 500 okula 5 bin set ulaştırılacak.

“TWIN Bilim Seti”nin etkisini, öğretmenlerden aldıkları mesajla aktardı:

- Çocuklarda öğrenme isteği, keşfetmek ve merak duygusu gelişti. Sette yer alan 25 örnek deneyin ötesine geçerek tamamen yenilikçi projeler ürettiler.

Konuyu Yunus Emre ile noktaladı:

İlim, ilim bilmektir

İlim kendin bilmektir

Sen kendin bilmezsen

Ya nice okumaktır...

...

Başka söze gerek var mı?

Dişçilik İçin 300 Robotu Getirdi İzin Bekliyor

HÜRRİYET’in eski Yayın Direktörü Fikret Ercan, yeni adresi Nişantaşı Üniversitesi’nin İstanbul Maslak’taki kampusuna davet etti. Kampusu üniversitenin kurucusu Levent Uysalve Genel Sekreter Koordinatörü Caner Otrakçı ile birlikte gezdik.

Otrakçı, lisansüstü bölümler dahil öğrenci sayısının

30 bine yaklaştığını belirtip ekledi:

- Aslında kampusumuz 68 bin öğrenci kapasiteli.

Levent Uysal’a Ağaoğlu’nun Maslak 1453 projesinin içinde inşaat aşamasında satın alıp, üniversiteye göre dizayn ettirdiği binanın maliyetini sordum, yanıtladı:

- 150 milyon dolar.

Otrakçı, laboratuvarları gösterdi:

- 126 laboratuvarımız var. 144’e çıkacak.

Uysal araya girip eğitim altyapısına yatırım bedelini paylaştı:

- 100 milyon doları buldu.

Diş laboratuvarını işaret etti:

- Burada 300 adet diş hastası robotumuz var. Robotlar öğrencinin ders amaçlı operasyonları sırasında birebir insan gibi tepki verebiliyor. Sadece robotlara 2.7 milyon Euro yatırım yaptık. Üstelik 3-4 yıldır tıp, hukuk ve eczacılık gibi diş bölümü için de izin bekliyoruz.

Yapay Zeka’ya Özel Teknokent Kuruluyor

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Muhammed Şahin uğradı, İcon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Alkış’la imzaladıkları anlaşmayı anlattı:

- Zekeriyaköy’de “Yapay Zekâ, Dijital Teknolojiler ve Endüstri 5.0 odaklı, uluslararası ortaklı teknokent” kuracağız. Teknokent, 2019 sonunda faaliyete geçecek.

Türkiye’nin dünyada ilk 10 ekonomi arasına girme hedefini anımsattı:

- Bu hedefe ulaşmak, geleceğe yön verecek yapay zekâ ve dijital teknolojilerdeki yetkinlik ile mümkün olabilir.

Türkiye’de birbirine benzer 80’e yakın teknokent olduğunu vurguladı:

- ABD, Çin, Japonya, Hindistan, Almanya, Güney Kore, Kanada ve Rusya gibi ülkeler yapay zekâ ve dijital teknolojilerin ekonomilerinin geleceği için büyük fırsatlar yaratacağını görüyor. Dünyadaki bu eğilimi dikkate alarak Türkiye’nin, hatta bölgemizin ilk yapay zekâ ve dijital teknolojiler parkı olacak teknokentimizi kurmaya başladık.

Yapay zekânın devreye gireceği alanlara dikkat çekti:

- Gelecekte yapay zekâ; eğitim, sağlık, güvenlik başta olmak üzere tahmin edemeyeceğimiz kadar geniş bir alanda etkin rol oynayacak. Belki de ana belirleyici olacak.