Bingöl merkezli terör operasyonu: 10 gözaltı
Terör örgütü PKK'ya yönelik Bingöl, İstanbul ve Elazığ'da düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
- BİNGÖL (AA)
Bingöl merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK üyesi ve iş birlikçilerine yönelik Bingöl, İstanbul ve Elazığ'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan, sosyal medyada terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 6 zanlıya yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.
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