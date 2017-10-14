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Bingöl ve 7 ilçesinde geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Bingöl merkez ve 7 ilçesine bağlı toplam 26 bölgede, düzenlenecek operasyonlar öncesi sivil halkın zarar görmemesi için 1 Eylül 2017 ile 1 Mart 2018 tarihleri arasında, geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

  • DHA
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Bingöl merkez ve Adaklı, Genç, Solhan, Yayladere, Kiğı, Karlıova ve Yedisu olmak üzere 7 ilçesine bağlı 26 kırsal bölgede 6 ay süreyle geçici güvenlik bölgesi ilan edildi. Bingöl Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Bingöl ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Bingöl Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Valilik açıklamasında, yasaklanan bölge isimleri ise şöyle:

Bu tedbirler kapsamında, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; Bingöl merkeze bağlı Ortaçanak, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe bölgesi, Feratan ve Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Adaklı ilçesinin Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi, Genç ilçesinin Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman, Şekeran bölgeleri, Solhan ilçesinin Yenibaşak-Doğuyeli bölgeleri, Yayladere ilçesinin Horivanik Deresi-Tahkim Deresi, Kırköy Ormanları, Manav Deresi, Güneşlik, Gökçedal bölgeleri, Kiğı ilçesinin Çomak Deresi, Karlıova ilçesinin Karacehennem Ormanları ile Yedisu ilçesinin Akımlı Yaylası bölgeleri, 1 Eylül 2017 – 1 Mart 2018 tarihleri arasında ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır.

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