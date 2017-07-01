Bingöl’de 2 terörist ölü ele geçirildi
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Arazi aramasında ise dinleme cihazı ve mühimmat bulundu.
- İHA
Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığınca Karlıova ilçesi Kızılağaç Köyü Meşeli Mezrası Rem Yaylası Karacehennem Ormanı mevkiinde barındıkları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.
Operasyonda 2 PKK’lı teröristin ölü olarak ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Yapılan arazi aramasında bulunan sığınakta ve etkisiz hale getirilen teröristlere üzerinde 2 M-16 piyade tüfeği, 1 keleşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 143 adet 7,62 mm kaleşnikof mermisi, 146 5,56 mm M-16 piyade tüfeği mermisi, 5 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 6 M-16 piyade tüfeği, 1 örgüt mensubu kimlik kartı, 3 kod listesi, 5 fotoğraf, 1 dinleme cihazı, 2 hafıza kartı, 2 USB bellek, 1 rozet, 20 kilogram peynir, 50 kilogram un, 2 kasa domates, 7 kutu çikolata, 4 kutu bisküvi, 1 neşter ve 3 adet jilet ele geçirilmiştir" denildi.
Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda yaşam malzemelerinin olay yerinde imha edildiği belirtilen açıklamada, delil niteliği olabilecek malzemelerin ise muhafaza altına alındığı belirtildi.
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