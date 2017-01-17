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Bingöl’de 21 kişi FETÖ'den tutuklandı

Bingöl merkezli 15 ilde gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında gözaltına alınan 21 emniyet mensubu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bingöl Valiliği, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar kapsamında silahlı terör örgütüne üye oldukları ve 'Bylock' kullanıcısı oldukları tespit edilen şahıslara yönelik Bingöl merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Bingöl, Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Denizli, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla ve Yalova illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 29 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, “Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden H.Ç., Ş.A., A.G., O.Ç., O.B., H.D., D.G., Ö.Y. isimli 8 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakılmış, C.T.,  A.A., F.D., R.K., G.C., A.D., F.D., A.I., A.A., E.B., M.B., E.E., S.Ç., H.M., E.K.G., M.K., S.G., M.B.A., M.Ö., İ.V. ve M.E. isimli 21 şüpheli tutuklanarak Bingöl M Tipi Cezaevi'ne teslim edilmiştir” denildi. 

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