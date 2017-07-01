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Bingöl'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Karacehennem bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Kızılağaç köyü Meşeli mezrası Rem Yaylası Karacehennem Ormanı mevkisinde barındıkları tespit edilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
 
Operasyon kapsamında 1'i kadın 5 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." denildi.

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