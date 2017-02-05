Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bingöl’de hastane çatısı çöktü

Bingöl’ün Genç ilçesinde yoğun kar yağışının ardından İlçe Devlet Hastanesinin çatısı çöktü. Hastanede yatan hastalar güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bingöl, son 25 yılın en sert kışını yaşıyor. Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların etkili olduğu Genç ilçesinde Devlet Hastanesinin çatısı aşırı kara dayanamayarak kısmi olarak çöktü. Çatıdan düşen kar kütleleri ve akabinde çatıda gerçekleşen çökmenin ardından hastane yönetimi poliklinik hizmetlerini durdurarak ağır hastaları Bingöl Devlet Hastanesine sevk ederken, durumu iyi olan hastaları ise evlerine gönderdi.
 
Yoğun kar yağışının ardından çatıda yaşanan çökme nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği açısından faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldıklarını belirten Genç Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Nurullah Davran, “Genç ilçemizde son 25 yılın ağır kışını yaşıyoruz. Yoğun kar yağışının ardından hastanemizin çatısında çökme riski olduğu için kesin kabul komisyonundan alınan kararlara istinaden yatan hasta servislerimizi ve poliklinik hizmetlerimizi iş sağlığı ve güvenliği açısından geçici olarak durdurma kararı aldık. Acil ve diyaliz merkezimiz ise hizmete devam etmektedir. Mevcut olan ağır hastalarımızdan çocuk hastalarımızı Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine, diğer hastalarımızı da Bingöl Devlet Hastanesine sevk ettik. Hastanemizin çatısı firma tarafından yaptırılacak ve 4-5 iş günü içerisinde tekrardan hastanemizde hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
15 Temmuz'u rap parçasıyla anlattı

15 Temmuz'u rap parçasıyla anlattı

Trabzonlu işçinin buzlu gölette kuğu kurtarma mücadelesi

Trabzonlu işçinin buzlu gölette kuğu kurtarma mücadelesi

Prens Harry oyuncu Meghan ile evleniyor mu?

Prens Harry oyuncu Meghan ile evleniyor mu?

Transfere milyar euro harcadılar

Transfere milyar euro harcadılar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA