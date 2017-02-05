Bingöl’de hastane çatısı çöktü

Bingöl, son 25 yılın en sert kışını yaşıyor. Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların etkili olduğu Genç ilçesinde Devlet Hastanesinin çatısı aşırı kara dayanamayarak kısmi olarak çöktü. Çatıdan düşen kar kütleleri ve akabinde çatıda gerçekleşen çökmenin ardından hastane yönetimi poliklinik hizmetlerini durdurarak ağır hastaları Bingöl Devlet Hastanesine sevk ederken, durumu iyi olan hastaları ise evlerine gönderdi.

Yoğun kar yağışının ardından çatıda yaşanan çökme nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği açısından faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldıklarını belirten Genç Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Nurullah Davran, “Genç ilçemizde son 25 yılın ağır kışını yaşıyoruz. Yoğun kar yağışının ardından hastanemizin çatısında çökme riski olduğu için kesin kabul komisyonundan alınan kararlara istinaden yatan hasta servislerimizi ve poliklinik hizmetlerimizi iş sağlığı ve güvenliği açısından geçici olarak durdurma kararı aldık. Acil ve diyaliz merkezimiz ise hizmete devam etmektedir. Mevcut olan ağır hastalarımızdan çocuk hastalarımızı Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine, diğer hastalarımızı da Bingöl Devlet Hastanesine sevk ettik. Hastanemizin çatısı firma tarafından yaptırılacak ve 4-5 iş günü içerisinde tekrardan hastanemizde hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.