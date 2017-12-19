Bingöl’de PKK'lı 2 terörist öldürüldü

Bingöl’de güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl'de Jandarma Komando timleri, Genç ilçesi Gerçekli köyü kırsalına operasyon için çıktı.

Bölgede operasyonunu sürdüren timler, Ayı ormanları bölgesinde bir gurup bölücü terör örgütü üyesi ile sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği öğrenildi.