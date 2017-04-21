Terör örgütünün sığınağında Bingöl haritası ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce Karlıova ilçesi Yiğitler ile Kızılağaç köyleri arasında kalan Rem Yaylası kırsalında ‘Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz-10’ operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi. Operasyon kapsamında toprağa gömülü el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 depo ve 1 sığınak ele geçirildiği belirtilen açıklamada, “Sığınak ve depolarda yapılan aramada, 1 adet Bingöl il haritası, 3 Kaleşnikof , 1 susturucu, 1 lazer mesafe ölçer, 1 gece görüş dürbünü, 1 silah üstü termal, 1 tabanca şarjörü, 197 adet kaleşnikof mermisi, 25 adet 9 milimetre tabanca mermisi, 3 akü, 1 tabanca kılıfı, 4 kütüklük, 12 uyku tulumu, 25 metre kablo, anahtar takımı, 2 adet murç, 7 çift ayakkabı, 8 adet çelik yapıştırıcısı, 1 not defteri, 2 kazma, 2 kürek, 1 el testeresi, bir miktar sağlık malzemesi, 10 kilogram tuz, 7 adet su bidonu, 100 kilogram un, 10 kilogram şeker, 1 adet 10’lu, 1 Adet 4’lü, 1 Adet 2’li pil bloğu ile çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

Düzenek imha edildi

Karlıova İlçe Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda patlayıcı düzeneği ile yaşam malzemelerinin olay yerinde imha edildiği bildirildi. Patlayıcı madde yapımında kullanılabilecek malzemeler ile silah ve mühimmatlar ise incelenmek üzere Bingöl il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından muhafaza altına alındığı öğrenildi.