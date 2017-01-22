Bir gözü maçta diğeri bebeğinde

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Grup Müsabakaları’na 4 aylık bebeğiyle katılan hakem Hatice Çağlayan Cömert, ilgi odağı oldu. Muş’ta eşi Aslan Cömert’le hakem olarak görev aldığı müsabakalara bebeğini de getiren Hatice Çağlayan Cömert, müsabakaları yönetirken 3 aylık oğlu Çağlayan’ı tribündeki hakem arkadaşına bıraktı.

ARALARDA SÜT VERİYOR

Maç aralarında sık sık bebeğini emziren anne Cömert, ödül törenine de oğluyla katılarak salondakilerden alkış aldı. Anne Cömert, judo sayesinde tanıştığı eşiyle 1.5 yıldır evli olduklarını belirterek, «Bebeğimiz daha yeni 3 ayını doldurdu. Emzirdiğim için bir yere bırakamıyorum fakat bizler için de çok zor olmuyor. Umuyorum çocuğumuz da büyüyünce judocu olur» diye konuştu. Baba Aslan Cömert de judoya gönül veren bir aile olduklarını ifade ederek, yalnız bırakamadıkları için bebeklerini müsabakalara getirdiklerini söyledi.