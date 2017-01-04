Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bir kadını güpegündüz böyle kaçırdılar

Bartın’da sabah saatlerinde otomobile zorla bindirilen bir kadının kaçırılma anı kameralara yansıdı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre olay, Kırtepe Mahallesi Cumhuriyet Ortaokulu önünde sabah saatlerinde meydana geldi. Okul önünde park edilen araçta bekleyen 3 kişi, bir süre sonra otomobilden inerek beklemeye başladı. Aracının yanında durdurduğu kadınla konuşan şahıs, bir süre sonra kadını zor kullanarak arabaya bindirmeye çalıştı. Öncesinde ise birlikte anlaştığı 2 arkadaşını yol ayrımlarına konuşlandıran şahıs, kadını zorla arabaya bindirdiği esnada diğer şahıslar da otomobile koştu. Bu esnada kadını zorla otomobile bindiren şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı.
 
Etrafta çaresizce olayı seyreden çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan kişiler ise korku dolu bakışlarla olaya tanık oldu. Durumu polise bildiren görgü tanıkları sayesinde zanlılar, Çatmaca mevkiinde durdurulan araçta yakalandı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturulma başlatıldı.
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Biz vesayet rejimini değiştiriyoruz

Başbakan Yıldırım: Biz vesayet rejimini değiştiriyoruz

Diriliş Ertuğrul'dan müjde

Diriliş Ertuğrul'dan müjde

'Bordo Bereliler Suriye' filminin çekimleri başladı

'Bordo Bereliler Suriye' filminin çekimleri başladı

Taksi duraklarında devrim yaşanıyor

Taksi duraklarında devrim yaşanıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA