Birlik sofrası

Azınlık Vakıfları tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Vakfı’nda (MAREV) dün akşam iftar verildi. Azınlık Vakıfları’nın geleneksel hale getirdikleri iftara Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ermeni Patrik Vekili Karekin Bekçiyan, Türkiye Musevileri Hahambaşısı İsak Haleva, Süryani Ortodoks Patrik Vekili Yusuf Çetin, Beyoğlu Süryani Kadim Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin ile kalabalık bir davetli grubu katıldı. İftarın ardından yapılan konuşmalarda farklılıkların zenginlik olduğuna vurgu yapıldı.

BU VATAN HEPİMİZE YETER

BAŞBAKAN YARDIMCISI VEYSİ KAYNAK: Ben, azınlık vasfı nitelendirmesini asla kabullenemiyorum. Türkiye’de azınlık yoktur. Herkes birinci sınıf asil ve asıl vatandaşlardır. Azınlık tabirini Lozan hukukundan kaynaklanan sebeplerden dolayı kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu vatan bizim ortak vatanımız. Bu bayrak hepimizin ortak bayrağı. Bu vatan hepimize bol bol yeter. Nefret suçuna asla müsaade etmeyeceğiz. Hepimiz bu vatanın ortak evlatlarıyız. İnşallah sıkıntılarınızı hep birlikte çözeceğiz. Sizler 15 Temmuz günü bu vatanı, bu bayrağı, bu devleti dimdik ayakta tuttunuz. İnşallah kıyamete kadar birlikteliğimiz böyle devam edecek.

NEFRET YERİNE MERHAMET

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MEHDİ EKER: Semavi dinlerin esas itibariyle mahiyeti aynıdır, değerleri ortaktır. Bu dinlerin gerek Hazreti İsa’nın, gerek Hazreti Musa’nın, gerek ise Hazreti Muhammed’in getirdiği mesajların ortak noktası merhamettir. Onun için nefreti yerine merhameti, şiddet yerine toleransı ve birbirimizi anlamayı geliştirmemiz gerekiyor. Biz, AK Parti olarak birlikte yaşamanın önemini hep önde tuttuk.

HAYAL BiLE EDEMiYORDUK

AZINLIK VAKIFLARI TEMSİLCİSİ DOÇ. DR. TOROS ALCAN: 2002’den sonra geçmişte hayal bile edemeyeceğimiz iyileştirmeler yaşandı. Bizler, bu ülkenin sorumlu vatandaşları olarak, ülkemizin son dönemde yaşadığı hassas dönemin de farkında olarak, bazı eksikliklerinin giderilmesini bekliyoruz. Yetkililerimizden cemaat

vakıfları seçim yönetmeliğinin bir an önce çıkartılmasını bekliyoruz.

BEYOĞLU SÜRYANİ KADİM KİLİSESİ VAKFI BAŞKANI SAİT SUSİN: Geleneksel hale getirdiğimiz iftar yemeğini bu yıl Süryani kardeşlerimiz düzenledi. Son 15 yılda AK Parti iktidarı ile farklı inanç gruplarına birçok imkan tanındı. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiği gayretten dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yapılan yasal düzenlemelerle azınlık vakıfları el konulmuş olan birçok varlığına geri kavuştu.