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Bitlis'te 13 el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerce araziye tuzaklanan 13 el yapımı patlayıcı imha edildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, Yaylacık köyü Bilgili mezrası kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, "Şehit Güvenlik Korucusu Musluh Yaldız-1 Operasyonu" gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında yapılan arazi arama faaliyetlerinde toprağa gömülü 20 kilogram ağırlığında 13 el yapımı patlayıcı, 4 torpil ve 19 av tüfeği fişeği ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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