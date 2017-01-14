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Bitlis'te 2 askerimiz şehit düştü

Bitlis’te jandarma ekiplerinin icra ettiği çalışmalar sırasında 2 askerin şehit olduğu ve 2 askerin de yaralandığı çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarına 12 Ocak 2017 tarihinde icrasına başlanan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma operasyonu kapsamında 14.01.2017 tarihinde meydana gelen çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirilmişlerdir. Operasyon faaliyeti halen devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenlik sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
 

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