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Bitlis'te 238 yabancı uyruklu yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 238 yabancı uyruklu yakalandı.

  • AA
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gruplar halinde ilçeye girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan, Özbekistan, Bangladeş, Irak ve İran uyruklu 238 yabancıyı gözetim altına aldı.

Tatvan Spor Salonu'na götürülen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 238 kişi, kimlik tespitinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Görevlilerin yemek ikramında bulunduğu kaçaklar, işlemlerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne götürüldü.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Erhan Tunç, yakalanan yabancı uyrukluları spor salonunda ağırladıklarını belirterek, "Gruplar halinde spor salonuna getirildiler. Burada duş ve yeme içme ihtiyaçları karşılandı. Ardından, Toplum Sağlığı Merkezine bağlı sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildiler." dedi.

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