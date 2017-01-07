Bitlis'te bulunan patlayıcı imha edildi
Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde toprağa gömülü durumda bulunan bir adet el yapımı patlayıcı imha edildi.
- DHA
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün Tatvan İlçesi'ne bağlı Köprücek Köyü Emek mezrası yol ayrımında yüksek gerilim hattı altında toprağa gömülü vaziyette 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği tespit etti. Tespit edilen düzenek, Bitlis il Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından imha edildi.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bitlis Valiliği, "Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
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