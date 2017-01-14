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Bitlis'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6 olduğu bildirildi.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak'ta icrasına başlanan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu" kapsamında çıkan çatışmada Tatvan JÖH Tabur Komutanlığı emrinde görevli 2 askerin şehit olduğu, 2 personelin hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandığı anımsatıldı.

Operasyonda 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ve operasyonun devam ettiği belirtilen açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenlik sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.

Bitlis'te terör örgütüne yönelik operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

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