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Bitlis'te PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist öldürüldü, silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis ile Muş arasındaki bölgede düzenlenen operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca Mutki ilçesi ile Muş'un Hasköy ilçesi mülki sınırları arasında bulunan Karakütük köyü Gresör Tepe mevkisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla Bitlis ve Muş İl Jandarma komutanlıklarının katılımıyla "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Behçet Avcı-40 Operasyonu"nun icra edildiği belirtildi.

Bu kapsamda 7 Eylül'de saat 18.50 sıralarında Gresör Tepe mevkisinde Tatvan JÖH Tabur Komutanlığı unsurlarınca sağlanan temas neticesinde bir bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydetti: "Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubunun üzerinde kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 5 şarjör, el bombası, örgüt kimliği, sırt çantası, kütüklük, uyku tulumu, panço, malzeme ve telsiz kod şifresi, Yeasu büyük telsiz, telsiz bataryası, telsiz mikrofonu, anten kablosu, ses kayıt cihazı ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli ve mülki makamlara bilgi verilerek tahkikata başlanılmış olup ele geçen malzemeler muhafaza altına alınmıştır."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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