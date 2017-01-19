Kasarcı: Bize değil dilimizdeki tekbire, sırtımızdaki bayrağa ateş açtılar

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar" projesi kapsamında Yozgat’ta düzenlenen programda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin bertaraf edilmesinde büyük yararlılık gösteren vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.

Şehitler için Kuran-ı Kerim okunmasından sonra, kumdan resim sanatçısı Veysel Çelikdemir'in sunduğu "15 Temmuz" temalı gösteri, büyük beğeni topladı.

Programda konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat'ın nüfus oranına göre en çok şehit veren il olduğunu söyledi.

Daha sonra eşi Ahmet Yasin Kasarcı ile İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde direniş gösteren Ayla Kasarcı, şehit yakınlarının acısını paylaştığını belirtti.

15 Temmuz gecesi, köprüye giderken ölmekten korkmadığını ifade eden Kasarcı, "Benim çocuklarım annesiz büyürdü ama vatansız büyüyemezdi. Kimin elinde olacaklardı bilemezdim. O yüzden hiç tereddüt etmeden eşimle birlikte Boğaz Köprüsü'ne doğru yürümeye başladık.” dedi.

Köprüde ilerlerken, asker kılığına girmiş teröristlerin üzerlerine ateş açtığını ve eşi ile yaralandığını anlatan Kasarcı, şunları kaydetti: "Onlar bize ateş açmadılar, onlar bizim dilimizdeki tekbire, sırtımızdaki bayrağa ateş açtılar. Bu hainler Türk Silahlı Kuvvetlerine olan inancımızı da zedelemek istediler. Ben ifadem de de şikayetçi olurken Türk Silahlı Kuvvetlerinden şikayetçi olmadım. Türk Silahlı Kuvvetlerinin için sızan FETÖ terör örgütünden şikayetçi oldum. Kolumdaki yaram iyileşti, kanser tedavim halen devam ediyor o da iyileşecek, yüreğimdeki yara iyileşmedi. Allah’ın izni ile inşallah yüreğimdeki yara da iyileşecek.”

Programa, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Daire Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz, şehit yakınları, gaziler, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.