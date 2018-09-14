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BlackBerry CEO'su: Otonom araçlar kolayca hacklenerek ölümcül bir silaha dönüşebilir

Otonom araçlar için yazılım geliştiren BlackBerry'nin CEO'su John Chen, böylesine yoğun bir yazılım sisteminin saldırılara karşı savunmasız olduğunu itiraf etti.

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Günümüzde hızla otonom araçlara yönelik projelerin etkinliği artıyor. Söz konusu otonom araçlar, gündelik hayatı ve ulaşımı kolaylaştırması amacıyla pilot bölgelerde sık sık test edilerek hayatlarımıza sokulmak üzere hazırlanıyor. Buz dağının görünmeyen yüzünde ise henüz pek de dile getirilemeyen bir gerçek bizleri karşılıyor: “Bu denli yapay zekaya ve makinelere bağlı bir sistem, kötü niyetli insanlarca kontrol edilebilir mi?”
 
 
Bu sorunun yanıtına ürkütücü bir cevap veren isimlerin başında BlackBerry CEO’su John Chen geliyor. Chen, bu tür bir teknolojinin adeta rus ruleti olduğunu savunuyor. BlackBerry CEO’suna göre kötü niyetli siber korsanların ya da terörist grupların hedeflerinde olma potansiyeli olan bu araçlar, gerek yolcu koltuğunda gerekse dışarıdaki birçok masum insanın ölümüne yol açabilir.
 
 
Şu sıralar BlackBerry’nin de Baidu işbirliği ile otonom araçlar için yazılım geliştirdiğini belirten Chen, günümüzde otonom bir aracın oluşturulmasında bir savaş uçağının sahip olduğu yazılımların da ötesinde bir yazılım sistemi bulunduğunu; bu kadar fazla yazılımın olduğu bir teknolojinin ilk etaplarda büyük açıklar vereceğini savunuyor.
 
Sorunsuz bir otonom araç oluşturulsa dahi bu tür saldırılara bu denli açık olan bir teknolojinin, insanlığın hizmetine sunulmadan önce çok yoğun güvenlik önlemleri oluşturması gerekiyor.
 
(Webtekno)

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