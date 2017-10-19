BM Genel Sekreteri'nin Arakan açıklaması

Dieng ve BM Genel Sekreteri'nin sivillerin korunmasından sorumlu özel danışmanı Ivan Simonovic tarafından yapılan ortak açıklamada, Arakanlı Müslümanlara karşı köklü ve uzun süredir ayrımcı politikalar uygulandığı, şiddet olaylarının durdurulması konusunda başarısız olunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizim ve diğer birçok yetkilin uyarılarına rağmen Myanmar hükümeti Arakan halkını vahşet suçlarından koruyamadı, birincil sorumluluğunu ve uluslararası hukuktaki yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız oldu. Uluslararası toplum da bu konuda sorumluluklarını yerine getirmede başarısız oldu." ifadelerine yer verildi.

Myanmar hükümetine, Arakan'da işlenen vahşete son vermek için derhal harekete geçme ve BM'nin uluslararası tarafsız soruşturma komisyonunun işlenen suçları araştırmak için bölgeye erişimine izin verme çağrısında bulunulan açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin son raporunun Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik "koordineli ve sistematik saldırılarını" ortaya koyduğu vurgulandı.

Bu saldırıların, Arakanlıların köylerine dönmelerini engellemek için kasıtlı gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Arakan'daki bu vahşeti durduramazsak biz suçlu oluruz. Defalarca verdiğimiz 'bir daha asla' sözlerimizi ne zaman yerine getireceğiz?" değerlendirmesi yapıldı.

"Düzinelerce köy yakılıp yıkıldı"

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada ise BM Genel Sekreteri'nin siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Jeffrey Feltman'ın Myanmar'a yaptığı 5 günlük ziyareti sırasında yakılıp yıkılan düzinelerce köye şahit olduğu belirtildi.

BM, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 582 bine ulaştığını açıklamıştı.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan itibaren binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda yüzlerce köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.