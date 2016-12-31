BM Irak'ın Kuveyt'e verdiği tazminatı erteledi

'2017’den umutluyuz'

Kahve Molası’nda hem iş hem finans dünyasının 2017’ye dair görüşlerini sorduk. 2016’nın zor bir yıl olduğunu belirten iş dünyası, 2017’nin risklerle birlikte yeni fırsatları doğuracağı konusunda hemfikir. İş dünyası alınan tedbirlerin olumlu etkilerini 2017’de göreceğimizi düşünüyor ve bu nedenle yıla umutla bakıyor.