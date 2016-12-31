Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

BM Irak'ın Kuveyt'e verdiği tazminatı erteledi

BM Güvenlik Konseyi, Irak'ın 1990 yılında Kuveyt'i işgalinini ardından savaş mağdurlarına tazminat ödemesini 6 ay erteledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak'ın, Kuveyt'teki savaş mağdurları için BM tazminat fonuna yapacağı ödemenin ertelenmesi kararı BMGK'da oy birliğiyle kabul edildi.

BMGK'da 2010 yılında kabul edilen kararla Irak'a yönelik bazı yaptırımlar kaldırılmış, Irak hükümetinden petrol ihracatından elde ettiği gelirin yüzde 5'ini tazminat fonuna aktarması talep edilmişti.

Irak'ın BM tazminat fonuna yapması gereken ödeme daha önce de birkaç kez ertelenmişti.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Çavuşoğlu: Koalisyon güçleri çağrılardan sonra DEAŞ'ı vurdu

Bakan Çavuşoğlu: Koalisyon güçleri çağrılardan sonra DEAŞ"ı vurdu

Başbakan Binali Yıldırım emeklilerle bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım emeklilerle bir araya geldi

1921'in kışında Kudüs'te kar yağışı

1921'in kışında Kudüs'te kar yağışı

Hindistan'da madende göçük: En az 10 ölü

Hindistan'da madende göçük: En az 10 ölü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA