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BMGK'dan flaþ Ýsrail kararý! 'Derhal durdurun'

BM Güvenlik Konseyi'nde Ýsrail'in iþgali altýndaki Filistin topraklarýnda yasa dýþý tüm yerleþim faaliyetlerini 'derhal ve tamamen' durdurmasýný talep eden karar, ABD'nin ilk defa çekimser oy kullanmasýnýn ardýndan kabul edildi.

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Ýsrail'in iþgali altýndaki Filistin topraklarýnda yasa dýþý tüm yerleþim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasýný talep eden karar, Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD'in ilk kez çekimser oy kullanýlmasý ile kabul edildi.

Mýsýr tarafýndan çarþamba günü BMGK'ya sunulan daha sonra yine Mýsýr'ýn talebi üzerine ertelenen oylama, bu sefer karar tasarýsýna destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafýndan BMGK'ya getirilerek oylandý.  

Ýsrail'in iþgali altýndaki Filistin topraklarýnda yasa dýþý tüm yerleþim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasýný talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edildi.  

 

 

 

 Þimdiye kadar BMGK'da Ýsrail'e yönelik eleþtirilerin karþýsýnda duran ve 2011'de Ýsrail'in yasa dýþý yerleþim birimlerini kýnayan karar tasarýsýný veto eden ABD, ilk defa çekimser oy kullandý.

 
 

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