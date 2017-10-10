Bodrum'da okula silahla ateş açıldı!
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir özel okula kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş edildi.
Alınan bilgiye göre, Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki özel okul binasının arka kısmına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Durumu fark eden okul yetkilileri olayı polise bildirdi.
Ekipler olay yerinde inceleme yaparak, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.
Çok sayıda merminin isabet ettiği okulun camları kırılırken, duvarlarında da delikler oluştu.
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