Bodrum'da şeftali ağaçları çiçek açtı

Bodrum'da hava sıcaklığı 3 haftadır 18-23 derece arasında seyredince Mumcular Mahallesi'ndeki Kara Ova'daki şeftali ağaçları çiçek açtı.

Açan ağaçlar, ortayapembe ve leylak renklerinin hakim olduğu, eşsiz bir manzara çıkardı. Şeftali bahçeleri, bu görüntüsüyle tabloları anımsattı. Görenler durup, uzun süre bu güzelliği izledi. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar da fotoğraf çekti.