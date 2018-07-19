Bodrum'daki yangına havadan ve karadan müdahale

Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Lüks sitelere ve yerleşim bölgelerine yakın bir noktada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangına havadan 2 uçak, 1 helikopter, karadan ise çok sayıda itfaiye ekibi ve 6 arazözle müdahale ediliyor. Yangının çıktığı tepeyi aşıp yerleşim bölgelerine ulaşması için ekipler tarafından büyük çaba sarf ediliyor.