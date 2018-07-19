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Bodrum'daki yangına havadan ve karadan müdahale

Muğla'nın Bodrum ilçesi Küdür mevkiinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Yerleşim bölgelerine yakın bir noktada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Lüks sitelere ve yerleşim bölgelerine yakın bir noktada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangına havadan 2 uçak, 1 helikopter, karadan ise çok sayıda itfaiye ekibi ve 6 arazözle müdahale ediliyor. Yangının çıktığı tepeyi aşıp yerleşim bölgelerine ulaşması için ekipler tarafından büyük çaba sarf ediliyor.

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