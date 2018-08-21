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Dünyada sadece 5 tane bulunan 'Nava Scoala Mircea' gemisi Boğaz'dan geçti

Romanya Deniz Kuvvetlerine bağlı eğitim gemisi 'Nava Scoala Mircea' öğle saatlerinde Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Dünyada sadece 5 tane bulunduğu belirtilen gemilerden biri olan 'Nava Scoala Mircea' saat 14.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçti.

  • DHA
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1938 yılında  Almanya'da yapımı tamamlanan 82 metre boyundaki eğitim gemisinin güvertesinde çok sayıda askeri öğrencinin olduğu görüldü. Bazı öğrenciler, İstanbul Boğazı'nı izlerlerken bazı öğrenciler ise fotoğraf çekti. Kıyıdakilerde görüntüsüyle dikkat çeken gemiyi ilgiyle izledi. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Arnavutluk'un Durres Limanına gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.

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