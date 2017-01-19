Boğaziçi mezunu kadından FETÖ itirafı: Cevapları ezberledim

İçişleri Bakanlığındaki görevinden uzaklaştırıldıktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılındaki KPSS'de usulsüzlük iddiasına ilişkin başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi mezunu Tuğba E. yapı hakkındaki bildiklerini anlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2010'daki KPSS'de soruların sızdırıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 5 Ocak'ta gözaltına alınan Tuğba E, savcıya verdiği ifadede, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü mezunu olduğunu belirtti.

Tuğba E, 2010 yılındaki KPSS ile İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde bilgisayar işletmeni olarak göreve başladığını ifade ederek, 1 Eylül 2016'daki KHK ile görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini dile getiren Tuğba E, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tuğba E, daha sonra avukatıyla tekrar savcılığa gelerek ek ifade verdi.

"Mezun olunca örgüt mensuplarınca evlendirildim"

İstanbul'da yurt bulamayınca FETÖ'ye ait cemaat yurtlarında kalmaya başladığını kaydeden E, 2008'de mezun olduğunu, aynı yıl terör örgütü mensuplarınca eşi Ali Emre E. ile evlendirildiğini anlattı.

Tuğba E, "Beni Ali Emre E. ile tanıştıran, o dönem eşimin FETÖ'de asker abiliğini yapan kod adını da 'Burak' olarak belirttiğim Murat K. isimli kişiydi. Daha sonra Murat K'nin askeriyede SAT'çı veya denizaltıcıların abisi olduğunu duydum." ifadelerini kullandı.

"Cevapları ezberledim"

Eşinin asker abilerinden Gökhan T. tarafından 2010 yılı KPSS sorularının CD ortamında evlerine getirildiğini vurgulayan Tuğba E, şu bilgileri verdi: "Gökhan T. 2010-2011 yıllarında İstanbul Tuzla'da eşimin asker abiliğini yaptı. 2010 KPSS sorularını CD'ye kayıtlı olarak evimize getiren ve kimseye söylemememiz konusunda bize yemin ettiren kişi Gökhan T'ydi. Eşi Aslıhan T. de benim gibi eşi asker olan kadınlarla ilgilenirdi. Gökhan T'nin evimize CD ortamında getirdiği 2010 yılına ait KPSS sorularına çalışarak sınava girdim. Soruların doğru cevap seçenekleri koyulaştırılmış haldeydi. Cevapları ezberledim. Eğitim bilimlerinin 3 sorusu eksikti. Hatırladığım kadarıyla genel yetenek ve genel kültür sorularının tamamı vardı. Sınava girdiğimde evimize getirilen soruların aynısının çıktığını gördüm. Sınav bittikten sonra soruları CD'den dizüstü bilgisayarıma yükleyip çalıştığım için, Gökhan T. eşime 'Bilgisayarı getirin hard diskini imha edeceğim,' dedi. Bunun üzerine eşim bilgisayarımızın hard diskini sökerek imha edilmek üzere Gökhan T'ye götürdü. Eşim daha sonra yeni bir hard disk aldı ve bilgisayarımızı kullanmaya devam ettik. Mesut T. ise 2013-2015 yıllarında Kocaeli'de eşimin asker abiliğini yaptı. Eşi Fatma T. de bana sohbet verip benim gibi eşi asker olan kadınlarla ilgilenirdi."

"Kendi kurumlarında çalıştırmadılar"

Daha sonra eşinin Ankara'ya tayin olduğuna işaret eden Tuğba E, "Ankara'da eşimin asker abisi olan Abdülhamit G, 2016'nın kış aylarında Ankara'ya eşimin tabletine ByLock programını yükledi. Abdülhamit G, 14 Temmuz akşam saatlerinde eşime ByLock programı üzerinden mesaj atarak evine çağıran kişidir." dedi.

İtirafçı Tuğba E, şöyle devam etti: "Emniyetteki ifademde de belirttiğim gibi ben herhangi bir özel okulda çalışmadım. FETÖ beni askeri personel ile evlendirmeyi düşündüğünden SGK kayıtlarında çalıştığım yer görüleceği için evlendirecekleri askeri şahsın deşifre olmaması amacıyla beni herhangi bir kurumlarında çalıştırmadılar. Eşim ile FETÖ mensubu Murat K. ve Gülay isimli İstanbul eyalet ablası olarak bildiğim kişi vasıtasıyla tanıştım. 2008 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra eşimle evlendirildim. Eşimin asker abilerinin evlerine genelde tek gittiğimizden, eşimin bağlı olduğu cemaat abisine ayrıca kimlerin bağlı olduğunu bilmiyorum. Sadece Öznur H. isimli şahsı ve eşini tanıdım. Bu şahısların da cemaat üyesi olduğunu bilirim. 2008-2010 yıllarında Muğla'nın Marmaris ilçesinde eşimin asker abiliğini yapan şahsın ismini Volkan U. olarak hatırlıyorum. Hatta bu şahsın eşinin ismini de Zehra U. olarak biliyorum. Volkan U. da 2010 KPSS öncesinde 'Size soruları vereyim.' dedi. Bize sınav soruları geldiği için kendisine şu anda İstanbul Tuzla'da olduğumuzu belirttik."

14 Temmuz gecesi ByLock'tan gelen mesaj

Darbeden bir gün önce yaşadıklarını da paylaşan Tuğba E, "O gece saat 21.00 sıralarında bilgisayarımızda kurulu bulunan ByLock programından eşime mesaj gelmesi üzerine eşim evimizden gitti. Gece 23.30 sıralarında eve geldiğinde bana Keklikpınarı semtinde cemaatçi Abdülhamit G'nin evine gittiğini, cemaat içinde üst düzeyde bulunan birkaç kişinin daha evde olduğunu ve bu şahısların eşime 'Yarın üstlerinin sana verecekleri emirlere itaat etmeni istiyoruz.' dediklerini eşim bana anlattı." ifadelerini kullandı.