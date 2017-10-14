Bolu Dağı'nda ulaşıma sis engeli
Bolu Dağı'nda yoğun sisin görüş mesafesini yer yer 15 metreye kadar düşürmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
- AA
Bolu Dağı'nda yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Bolu Dağı'nın D-100 karayolu bölümünde gün boyu etkili olan yağışla sis de etkisini artırdı.
Yoğun sis nedeniyle Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde bulunan Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak ve Heyelan mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.
Trafik ve karayolları ekipleri, güzergahtaki sürücüleri aşırı hız ve yakın takip konusunda uyarıyor.
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