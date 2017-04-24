Bolu'da 'ByLock' kullanan 14 kişi gözaltına alındı
Bolu'da, FETÖ/PDY'na yönelik soruşturma kapsamında örgütün haberleşme sistemi olan 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı.
- AA
Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün haberleşme sistemi olan "ByLock" kullandıkları iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda örgütün haberleşme sistemi olan "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 7 üniversite öğrencisi, 1 akademisyen, 1 doktor ve daha önce örgüte bağlı şirketlerde çalışan 5 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından S.O, Ö.K, İ.D, E.H.Ç, A.C, E.G, Ö.T, C.O, S.O, H.B, İ.S, M.D, A.K. ve A.Ü. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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